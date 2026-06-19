Consiliul Concurenţei explică decizia privind ROBOR

Data: 24 Iunie 2026

Sancţiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, au motivat reprezentanţii Consiliului Concurenţei decizia de amendare a participanților la piața bancară. Precizările au venit după ce Asociaţia Română a Băncilor a respins acuzaţiile în dosarul privind indicele ROBOR, solicitând public instituţiei să vină cu explicaţii concrete.

Potrivit Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), băncile vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia „abuzivă, nefondată şi injustă” a Consiliului Concurenţei, „care afectează pe nedrept reputaţia industriei bancare”. „ARB respinge ferm acuzaţiile Consiliului Concurenţei. Clienţii băncilor cu credite ancorate în ­ROBOR sunt instigaţi prin inducerea de speranţe false. (…) Asociaţia Română a Băncilor solicită public Consiliului Concurenţei să ofere explicaţii concrete privind stabilirea vinovăţiei fără dovezi şi comunicarea publică care provoacă confuzie şi aşteptări nerealiste”, arăta ARB într-un comunicat din 11 iunie. ARB mai preciza că simplificările excesive, concluziile forţate şi comunicarea cu tentă populistă utilizate în acest caz nu servesc interesului public, ci riscă să distorsioneze grav percepţia asupra funcţionării pieţei bancare.

Consiliul Concurenţei, care a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurenţă la stabilirea ROBOR, a răspuns comunicatului asociației băncilor abia luni, 22 iunie, la o solicitare a Agerpres. În explicațiile transmise, autoritatea a reiterat că decizia adoptată este rezultatul unei investigaţii care a constatat „încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, atât naţionale, cât şi europene” cu privire la ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Conform răspunsului, confidenţialitatea cotaţiilor ferme din perioada de fixing este prevăzută atât de regulile de concurenţă, cât şi de reglementările sectoriale, naţionale şi europene. Consiliul susține că încălcarea acestor reguli permite coordonarea cotaţiilor pentru obţinerea unui nivel mai ridicat al ROBOR la maturităţile care influenţează nivelul dobânzilor, generând astfel venituri suplimentare, fără riscurile normale asociate unor tranzacţii comerciale.

Și Confederația Patronală Concordia a criticat recent decizia Consiliului Concurenței în privința ROBOR, considerând că este una „agresivă și populist poziționată”, care „riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei românești”. În opinia Concordia, „delegitimarea publică a sistemului bancar lovește direct în capacitatea statului de a se finanța, în costul creditului pentru companii și populație și în credibilitatea României față de investitori, agenții de rating și parteneri externi”. (C.Z.)