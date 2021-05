Costurile ascunse ale unei maşini second hand aduse din altă țară

Data: 18 Mai, 2021

Românii ajung să plătească chiar și de trei ori mai mult pentru o maşină la mâna a doua adusă din străinătate, iar fenomenul care a adus în România multe rable „cosmetizate” de vânzători a scăzut calitatea parcului auto naţional şi a crescut costurile cu diminuarea poluării, relevă rezultatele unui studiu realizat de o companie de consultanţă în comerțul cu mașini rulate.

„Foarte mulţi cad în capcana unui preţ atractiv şi achiziţionează maşini întreţinute necorespunzător, la care apar foarte des probleme. Numai remediind problemele clasice, adică distribuţia, injectoarele şi turbosuflanta, costurile se ridică la peste 3.000 de euro, dacă reparaţiile se fac în România. Dacă reparaţiile se fac în Germania, costurile ajung până la 5.000 de euro. Astfel, la maşina cumpărată din Germania, la un preţ iniţial de circa 6.000 de euro, costul se poate dubla după reparaţii”, explică specialiştii.

Un alt inconvenient la achiziţia unei maşini din vestul Europei este costul drumului care, doar la dus, până în țara de proveniență a mașinii, este de 100-150 de euro cu avionul, la care se poate adăuga o noapte la hotel, cel puţin 70 de euro, plus alte mici cheltuieli.

„La întoarcere, costurile sunt şi mai mari: 250 de euro numerele provizorii, plus 350 de euro combustibilul şi taxele de drum. În total, dacă nu apar şi alte evenimente şi cheltuieli neprevăzute, numai costul drumului va fi în jur de 900-1.000 de euro, la care se adaugă oboseala şi presiunea timpului. (…) Dacă este nevoie şi de reparaţii, preţul final al maşinii poate fi şi de trei ori mai mare”, arată consultanţii companiei Scout Team Do, care au realizat studiul, citați de Agerpres. (C. Z.)