Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Creditare dificilă anul trecut

Creditare dificilă anul trecut

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 25 Iunie 2026

Creditarea de la bănci a înregistrat un ritm anual de creştere de 5,8% în 2025, în special pe seama segmentului populaţiei (8,3% faţă de 3,5% în cazul creditelor acordate companiilor), conform Raportului anual 2025, al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, citat de Agerpres. Raportul mai semnalează că, în 2025, băncile au raportat înăsprirea netă a standardelor de creditare atât în cazul companiilor, cât şi în cel al împrumuturilor destinate consumului populaţiei. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială