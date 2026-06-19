Datele unui Eurobarometru privind impactul ecranelor şi reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a tinerilor arată că 44% dintre adolescenţii din România consideră că petrec prea multe ore în faţa
Creditare dificilă anul trecut
Creditarea de la bănci a înregistrat un ritm anual de creştere de 5,8% în 2025, în special pe seama segmentului populaţiei (8,3% faţă de 3,5% în cazul creditelor acordate companiilor), conform Raportului anual 2025, al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, citat de Agerpres. Raportul mai semnalează că, în 2025, băncile au raportat înăsprirea netă a standardelor de creditare atât în cazul companiilor, cât şi în cel al împrumuturilor destinate consumului populaţiei. (C.Z.)