Creștere cu 160% a veniturilor reale în 15 ani

Data: 17 Iunie 2026

Veniturile reale ale românilor au fost cu 160% mai mari în 2025 față de 2010, cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, însă țara noastră rămâne sub media europeană şi cu inegalităţi relativ ridicate, potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, preluată de Agerpres. Conform datelor Eurostat, analizate de Monitorul Social, în intervalul 2010-2025, valoarea mediană a veniturilor reale ale europenilor a crescut, în medie, cu 25%, în timp ce în România a urcat cel mai mult, cu 160%. Venitul median, diferit de salariul median, include mai multe surse de venit, precum salarii, pensii, alocaţii şi alte transferuri sociale.

În România, venitul median net anual (indicator care descrie cât câștigă „persoana din mijloc” într-o populație, după plata taxelor și contribuțiilor), care era de 2.448 euro în 2016 (de 6,5 ori mai mic decât media UE), a ajuns la 8.187 euro anual în 2025, adică aproximativ 3.500 de lei pe lună. Deşi decalajul s-a redus, veniturile românilor rămân de 2,8 ori mai mici decât media UE (peste 22.000 euro/an).

Analiza mai arată că diferenţele dintre veniturile mici şi cele mari s-au redus uşor. Astfel, pragul maxim al celor mai mici 20% dintre venituri (prima cvintilă) a ajuns în 2025 la 5.046 euro pe an (circa 2.100 lei/lună), de patru ori peste nivelul din 2016. În acelaşi timp, pragul minim al celor mai mari 20% dintre venituri (a cincea cvintilă) a crescut de aproape trei ori, la 11.894 euro anual (aproximativ 5.000 lei/lună). Raportul inegalității dintre veniturile mari şi cele mici s-a redus de la 3,2 la 1 în 2016 la 2,4 la 1 în 2025, peste media UE (2,2 la 1). (C.Z.)