Creşterea preţurilor, marea îngrijorare a românilor în 2022

Data: 11 Ian, 2022

Cea mai mare teamă a românilor pentru acest an este legată de creşterea preţurilor. Românii se situează în topul naţiunilor îngrijorate de scumpiri (85%, un nivel de acord), în contextul unei inflaţii-record şi exploziei preţurilor la energie, conform unui studiu despre așteptările pentru noul an. Referitor la modul în care au perceput anul trecut, 68% dintre români au declarat că 2021 a fost un an greu pentru ei şi familiile lor - peste media ţărilor participante la studiu (58%).

Românii au avut un an mai dificil decât cetățenii din celelalte țări participante la studiul realizat de Ipsos, însă se declară optimişti cu privire la 2022. Totodată, românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, nu cred că va crește nivelul de toleranță în societate şi sunt sceptici în privinţa vaccinării masive anti-COVID-19 la nivel mondial.

Referitor la scumpiri, la nivel mondial, trei sferturi dintre consumatori se aşteaptă ca preţurile să crească mai rapid decât veniturile populaţiei. Românii se situează în categoria celor mai îngrijorați de acest fenomen (85%). Niveluri de îngrijorare peste media naţională se înregistrează în rândul românilor cu educaţie superioară (93%), respectiv al celor cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani (92%).

Un nivel similar de îngrijorare îl manifestă cetăţenii din Rusia (88%), Chile (85%) sau Olanda (85%), arată studiul care analizează așteptările pentru 2022 ale populației planetei, potrivit Agerpres.

Studiul a abordat și percepția asupra toleranței din societate. Astfel, la nivel global, 28% dintre respondenţi cred că oamenii din ţara lor vor deveni mai toleranţi unii cu alţii. La acest capitol, 7 din 10 conaţionali nu cred că vom fi mai toleranţi în cursul acestui an. Cei mai sceptici cu privire la creșterea toleranţei s-au declarat francezii (81%).

Majoritatea cetăţenilor din cele 33 de ţări sunt optimişti când vine vorba de așteptările generale pe care le au pentru noul an: 77% se aşteaptă ca 2022 să fie un an mai bun la nivel personal decât 2021.

Cât privește anul trecut, 9 din 10 români au declarat că 2021 a fost un an dificil pentru România, comparativ cu 77% dintre respondenţii la nivel global care cred acelaşi lucru despre ţara lor. Este cel mai mare procent înregistrat la acest capitol, la paritate cu Spania sau Coreea de Sud. Mai mult, 68% dintre români cred că 2021 a fost un an prost pentru ei şi familiile lor - peste media ţărilor participante la studiu (58%), conform studiului.

Cu toate acestea, românii sunt optimişti că 2022 va aduce lucruri mai bune faţă de 2021: 8 din 10 concetăţeni sunt de acord cu această afirmaţie, la un nivel apropiat de media globală. Mai încrezători se arată întreprinzătorii (88%) sau tinerii sub 35 de ani (86%).

Studiul Ipsos s-a desfăşurat la sfârșitul anului trecut în rândul a 22.023 de adulţi din 33 de ţări. (C. Z.)