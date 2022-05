Criteriu pentru amânarea ratelor 

Data: 27 Mai, 2022

În aplicarea măsurii privind amânarea ratelor la credite, condiția principală de care se va ţine cont va fi creşterea cheltuielilor, potrivit ministrului finanţelor, Adrian Câciu. „În pandemie, criteriul principal a fost scăderea veniturilor. Acum vom avea ca şi criteriu creşterea cheltuielilor per familie sau creşterea costurilor per companie cu 25% faţă de perioada anului trecut. (…) Procedura va fi destul de simplă, dar acesta va fi criteriul pe care l-am agreat în discuţiile cu sistemul bancar”, a spus Câciu. (C. Z.)