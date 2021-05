Data: 21 Mai, 2021

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba reia, începând de azi, de la ora 17:00, atelierele de parenting, în cadrul proiectului de animaţie culturală „BebeBiblioteca”, ocazie cu care cei interesaţi pot afla, printre altele, despre echilibrul emoţional al părinţilor şi impactul nou-născutului în viaţa cuplului. Evenimentul are loc online, pe pagina de Facebook a bibliotecii, şi are tema „Viaţa în 2 când suntem 3” care va fi discutată împreună cu psihoterapeutul Adina Drimbe, anunţă organizatorii. (C. Z.)