Debit scăzut al Dunării

Data: 15 Noi, 2022

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va scădea până la 2.400 mc/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4.650 mc/s), potrivit prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, valabilă până la 19 noiembrie 2022. Pe râurile din ţară, în noiembrie, regimul hidrologic se va situa la 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, pe cursul Siretului și Moldovei, pe râurile din Dobrogea. Pe râurile din bazinele Vedea, Râmnicu Sărat, Bârlad şi Jijia, debitele vor fi sub 30% din normalele lunare. (C. Z.)