Procentul românilor care consideră Uniunea Europeană un spaţiu de stabilitate a crescut la 74%, de la 69% la ultimul sondaj Eurobarometru din toamna anului trecut, faţă de 75% media UE, iar apartenenţa României
Debit scăzut al Dunării
Dunărea va scădea în următoarele zile la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), până la circa 2.100 mc/s, de peste două ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Pentru august, debitul maxim al fluviului este estimat de hidrologi la 3.400 mc/s, iar cel minim la 2.200 mc/s, faţă de media de 3.900 mc/s, în timp ce, pentru septembrie, când media este de 3.800 mc/s, debitul maxim este prognozat la 3.200 mc/s, iar cel minim la 2.000 mc/s. (C.Z.)