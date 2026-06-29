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Demisie a premierului britanic

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Data: 29 Iunie 2026

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a demisionat din funcţiile de lider al Partidului Laburist şi de şef al guvernului, după mai puțin de doi ani în funcție. Viitorul premier va fi noul lider al laburiștilor, ales dintre parlamentarii partidului, iar nominalizările pentru desemnarea acestuia vor începe la 9 iulie. Favoritul clar este Andy Burnham, fostul primar al Grand Manchester, care a devenit acum 10 zile membru al Parlamentului. (C.Z.)

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