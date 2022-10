Dezbatere privind trotinetele electrice

Data: 05 Oct, 2022

Astăzi are loc o dezbatere publică privind regulamentul de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul platformelor online, propus de Primăria Municipiului Bucu­rești la 2 septembrie. Printre obligaţiile prevăzute în regulament se numără: vârsta minimă a utilizatorilor de 14 ani; cască de protecţie pentru cei sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă; folosirea doar a pistelor pentru biciclete; în lipsa pistelor, circulaţia trotinetelor este permisă numai pe drumurile cu limită de viteză de 50 km/h etc. (C. Z.)