Dinamică scăzută a angajărilor în sectorul IMM

Data: 22 Iulie 2026

Întreprinderile mici şi mijlocii traversează o perioadă dificilă, care le determină să îşi concentreze resursele financiare asupra menţinerii afacerii, în detrimentul investiţiilor, rezultă din Carta Albă a IMM-urilor. Cercetarea, realizată de confederația patronală IMM România, remarcă problemele tot mai mari întâmpinate de antreprenori în atragerea şi menţinerea forţei de muncă, precum şi prudenţa în ceea ce priveşte extinderea personalului.

„Carta Albă 2026 nu este doar o simplă radiografie a cifrelor, ci o foaie de parcurs pentru supravieţuirea şi evoluţia economiei româneşti într-un moment de cotitură europeană. Ne aflăm într-un punct în care regulile jocului se rescriu, de la redefinirea politicilor industriale la Bruxelles până la presiunea zilnică a inflaţiei şi a deficitului de forţă de muncă de acasă”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România, la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor organizată săptămâna trecută la sediul BNR.

Potrivit Cartei, care analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme precum finanţarea, accesarea fondurilor europene şi politicile de personal, principale dificultăţi cu care se confruntă antreprenorii sunt: concurenţa neloială, indicată de 57,28% dintre respondenţi (pe poziția a doua în 2025); concurenţa produselor din import (48,44%), în urcare de pe locul cinci în 2025; neplata facturilor de către terţi (42,41%), în urcare de pe locul şase în 2025.

Rezultatele cercetării evidenţiază o schimbare semnificativă a priorităţilor de dezvoltare. În 2026, creşterea cererii pe piaţa internă este considerată principala oportunitate de dezvoltare, de 94,80% dintre respondenţi, faţă de 57,89% în 2025. Urmează sporirea exporturilor, indicată de 52,81% (14,62% în 2025), și digitalizarea, menționată de 36,90%. La polul opus, investiţiile în noi tehnologii înregistrează doar 12,06% dintre răspunsuri (față de 51,02% în 2025).

În privința forţei de muncă, raportul arată că în 2026, numărul mediu al angajărilor a fost de 3,15 salariaţi/IMM, în timp ce plecările, de 3,25 salariaţi/IMM, rezultând un spor net negativ de -0,10 salariaţi/IMM, spre deosebire de sporul net pozitiv din anii anteriori (1,89 în 2024 şi 1,91 în 2025). Politicile salariale au rămas prudente, veniturile fiind menţinute la acelaşi nivel în aproape jumătate dintre firme, iar creşterile salariale au fost în general sub 10%.

Prezent la lansarea Cartei, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a subliniat, conform Agerpres, că IMM-urile sunt cele mai afectate de dificultăţile economice, însă majorarea taxelor era inevitabilă. „Nu se putea fără creşteri de taxe şi impozite. Să vină cineva să îmi arate cum tai 3% din PIB. Noi, la Consiliul Fiscal, nu suntem plătiţi de cetăţeni să vindem gogoşi”, a spus Dăianu, potrivit căruia în 2027 economia ar putea să crească cu 2%. (C.Z.)