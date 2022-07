Doar mașini electrice din 2035

Data: 04 Iul, 2022

Statele membre UE au aprobat planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la maşinile noi începând din 2035, impunând motoare 100% electrice, informează AFP. Decizia va însemna încetarea de facto a vânzărilor de vehicule pe benzină şi diesel în UE. Industria auto are, astfel, 13 ani pentru a se transforma total și pentru a căuta soluții pentru problema bateriilor. „Cea mai dificilă problemă nu va fi majorarea producţiei, ci accelerarea aprovizionării cu baterii”, a declarat Arno Antlitz, director la Volkswagen. (C. Z.)