Două spectacole vor încheia Sărbătorile Iașiului

Data: 14 Oct, 2022

Sărbătorile Iașiului din acest an se vor încheia sâmbătă cu un spectacol folcloric şi un concert. „Ca în fiecare an, celebrarea religioasă a Sfintei Cuvioase Para­scheva de pe 14 octombrie este completată de o serie de manifestări cu caracter laic (…). Manifestările se vor încheia în 15 octombrie, când municipalitatea va organiza, în Piaţa Palatului Culturii, două concerte, cu specific diferit, pentru a acoperi o gamă cât mai mare de gusturi muzicale”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi. (C. Z.)