Elicopter de mare viteză cu fuselaj românesc

Data: 19 Mar, 2021

Fuselajul central al elicopterului experimental de mare viteză RACER, dezvoltat de ingineri români sub coordonarea Airbus Helicopters, a fost finalizat, iar primul zbor va avea loc anul viitor, a declarat directorul general al Romaero, Radu Popescu. Elicopterul este prevăzut să atingă o viteză de 400 km/h, cu 50% mai mare faţă de cel mai performant elicopter din prezent. Structura fabricată la Romaero va fi livrată pentru integrare în ansamblul final la fabrica Airbus Helicopters din Marignane, Franţa, primul zbor al elicopterului urmând să aibă loc în anul 2022. RACER (Rapid and Cost - Effec­tive Rotorcraft) face parte din programul Clean Sky 2, inclus în Horizon 2020, destinat dezvoltărilor tehnologice menite să reducă impactul aviaţiei asupra mediului. (C. Z.)