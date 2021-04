Data: 15 Apr, 2021

Energia electrică (+16,97%), fasolea boabe şi alte leguminoase (+12,53%), precum şi serviciile de igienă şi cosmetică (+5,98%) s-au scumpit cel mai mult în luna martie a acestui an comparativ cu martie 2020, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Conform INS, rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,1% în luna martie a acestui an, de la 3,2% în luna februarie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,37%, mărfurile alimentare cu 1,59%, iar serviciile cu 2,21%. (C. Z.)