Expirarea plafonării a scumpit ieri motorina

Data: 02 Iulie 2026

Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină a expirat ieri. Ca prim efect, motorina s-a scumpit cu până la 38 de bani litrul. Consecințele pe termen mediu vor fi vizibile, spun specialiștii, în rata inflației. România are o medie a preţurilor la carburanți de 1,85 de euro/l, la nivelul Suediei şi Austriei.

Potrivit datelor Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), ieri, OMV şi MOL au majorat preţul motorinei la 9,60 lei/l, cu 38 de bani, din care 36 de bani reprezintă revenirea accizei la nivelul anterior, iar aproximativ 2 bani pot fi explicaţi prin eliminarea plafonării adaosului comercial; benzina a fost scumpită cu 2 bani, până la 8,68 lei/l. Petrom a scumpit motorina cu 32 de bani, până la 9,54 lei/l, „ceea ce înseamnă că societatea a absorbit aproximativ 4 bani din impactul fiscal”; benzina a rămas la 8,62 lei/l. Rompetrol şi Lukoil nu modificaseră ieri dimineață preţurile.

Conform unui studiu publicat ieri de AEI, în cazul motorinei, circa 16% este produsă din ţiţei extras local, în timp ce în cazul benzinei, 35% provine din producţia internă. „Această diferenţă este esenţială. Dacă o parte importantă a materiei prime este produsă local, atunci costurile carburanţilor nu pot urma teoretic fiecare fluctuaţie a cotaţiilor internaţionale”, este de părere preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres. El susține că „adevărata poveste nu este despre accize, ci despre modul în care companiile aleg să îşi formeze preţurile”.

Pornind de la costurile reale de extracţie, rafinare, transport, distribuţie şi comercializare, există trei scenarii privind preţurile, arată analiza. Primul scenariu, bazat pe costurile efective estimate de AEI şi o marjă comercială de 10%, arată că ar trebui să avem un preţ mediu de 8,58 lei/l la motorină şi de 8,31 lei/l la benzină. Al doilea scenariu ia în calcul intervalul de timp între achiziţia materiei prime şi comercializarea la pompă (de până la o lună), folosind cotaţiile de acum 30 de zile; ar rezulta 9,01 lei/l la motorină, respectiv 8,69 lei/l la benzină. Al treilea scenariu utilizează cotaţiile internaţionale curente, pe baza cărora motorina ar avea prețul mediu de 9,99 lei/l, iar benzina de 8,88 lei/l.

Potrivit consultantului economic Adrian Negrescu, majorarea preţurilor la pompă va amplifica presiunile inflaţioniste, cu efecte asupra costurilor de transport şi a preţurilor bunurilor şi serviciilor. „Creşterea preţului la carburanţi, în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie, se va traduce, din păcate, în creşteri semnificative de preţuri pe toate lanţurile economice, în condiţiile în care economia este dependentă de transportul rutier de marfă”, a explicat Negrescu, potrivit Agerpres. (C.Z.)