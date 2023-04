Facturi la energie regularizate cu minus

Data: 06 Aprilie 2023

Peste 200.000 de consumatori vor primi facturi de regularizare cu minus, ca urmare a faptului că în numeroase locuințe s-a înregistrat un consum de energie în 2022 mai mic decât consumul mediu din 2021. Începând din aprilie, facturile la gaze și energie electrică care vor ajunge la consumatorii finali vor avea o formă simplificată, informațiile privind consumul și suma de plată fiind structurate mai clar.

De regularizarea în minus a facturilor la energie vor beneficia consumatorii casnici care nu au intrat în incidența ordo­nanței privind compensarea și plafonarea tarifelor la gaze și electricitate, dar au făcut economie la energie în decursul anului trecut, potrivit vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege.

„Este un număr considerabil de clienţi. Am primit de la unii furnizori nişte cifre, încă nu am primit de la toţi. Cred că am cifrele de la furnizorii care acoperă cam 70% din consumul casnic - şi vorbim de peste 150.000 de clienţi. Probabil că şi dacă ultimul furnizor mare va face aceste calcule, vom depăşi cifra de 200.000. E o cifră impresionantă. Clienţii casnici chiar s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă critică de criză, chiar în condiţiile în care foarte mulţi au beneficiat de preţ plafonat şi nu le-a păsat, dar cei care nu au beneficiat se pare că s-au mobilizat şi au luat măsuri”, a menţionat recent Zoltan Nagy-Bege, la o conferinţă de specialitate.

Vicepreşedintele ANRE a reamintit că, din această lună, facturile au o nouă formă, mai puțin stufoasă, din care va reieși mai clar care este consumul facturat şi care este suma de plată.

„Toate acele elemente care apar ca informaţii obligatorii a fi cuprinse în facturile de gaz, respectiv de energie electrică, nu sunt invenţiile noastre. Toate apar în directivele europene. (…) Ne-am străduit să simplificăm factura şi să obligăm furnizorii să pună pe prima pagină strict nişte elemente necesare pentru client pentru a se identifica, pentru a şti cât are de plătit, când şi pentru ce plăteşte - şi unde se poate adresa în momentul în care are vreo problemă cu factura”, a adăugat Nagy-Bege, potrivit Agerpres.

Mai exact, ca urmare a noilor prevederi aprobate de ANRE, pe prima pagină a facturii se vor găsi: datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final, data de încetare a contractului (dacă este încheiat pe perioadă determinată), numărul şi data emiterii facturii, perioada de facturare, consumul facturat, termenul scadent de plată, obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul, precum şi valoarea totală de plată cu TVA. Detaliile cu privire la defalcarea componentelor din care este format preţul final facturat vor fi trecute pe a doua pagină, iar în anexe se vor găsi informaţii utile. (C. Z.)