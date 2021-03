Fermierii, în blocaj financiar 

Data: 17 Mar, 2021

O asociație a fermierilor afirmă că, prin neacordarea despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară din 2020, Ministerul Agriculturii pune în pericol producţia agricolă din acest an, deoarece agricultorii au zero lei în conturi și nu-și pot achiziționa cele necesare începerii lucrărilor. Ratarea anului agricol înseamnă o producţie mai mică, scumpiri la alimente, zeci de mii de proceduri de insolvenţă, până la un milion de hectare ce vor rămâne pârloagă, potrivit Asociaţiei Forţa Fermierilor. Singura șansă a agricultorilor, arată asociația, este parteneriatul cu furnizorii de seminţe, produse de protecţie a plantelor, fertilizanţi şi utilaje agricole, comercianţii de produse agricole. (C. Z.)