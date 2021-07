Festivalul Dinozaurilor, la sfârșitul lui iulie

Data: 16 Iul, 2021

Festivalul Dinozaurilor revine în Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului în perioada 30 iulie - 1 august, după un an de pauză impus de pandemie. Evenimentul va cuprinde activităţi pentru toate vârstele, precum concertul de chitară clasică susținut de artistul Adrian Mardan (alias mardanA), difuza­rea documentarului „A sauropod a­broad - Un sauropod peste hotare” sau programul DinoAventura pentru copii. Geoparcul cuprinde întreaga Ţară a Haţegului şi are statut de sit UNESCO, fiind administrat de Universitatea din Bucureşti. (C. Z.)