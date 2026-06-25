Data: 30 Iunie 2026

Romfilatelia şi Poşta Română au marcat Ziua internaţională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, prin introducerea în circulaţie, la 26 iunie, a emisiunii filatelice „Fii inteligent şi spune NU drogurilor!”, compusă dintr-o marcă poştală şi un plic „prima zi”. Potrivit unui comunicat Romfilatelia, timbrul emisiunii, cu valoarea nominală de 9 lei, ilustrează desene originale realizate de artistul Dan Perjovschi şi au rolul de avertizare cu privire la pericolul degradării fiinţei umane. Acestora li se asociază sloganul campaniei Inspectoratului General al Poliţiei Române: „Traficul de droguri distruge vieţi!”. Emisiunea este disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul online romfilatelia.ro.

În fiecare an, la 26 iunie, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate marchează Ziua internaţională împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, în efortul de a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei asupra puterii distructive a drogurilor şi asupra responsabilităţii societăţii de a se îngriji de starea de sănătate a tinerilor. (C.Z.)

