Finanțare de 50.000 de euro/IMM prin programul Start-Up Nation

Data: 25 Martie 2025

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, procedura de implementare a Programului Start-Up Nation, care va beneficia în 2025 de o alocare de 450 de milioane de euro.

Potrivit documentului publicat tot joia trecută în Monitorul Oficial, programul este structurat pe doi piloni. Un prim pilon vizează „activarea potențialului antreprenorial” și se adresează tinerilor de 18-30 de ani care vor beneficia, într-un prim modul, de cursuri de formare, iar apoi de finanțarea IMM-urilor înființate de absol­venții cursurilor respective. Bugetul pilonului este 295,75 milioane de euro, cu care se estimează că vor fi finanțate 5.250 de IMM-uri și vor fi create 10.500 de locuri de muncă.

Pilonul II, cu o alocare de 150,43 milioane de euro, are ca public-țintă persoane cu vârsta între 30 și 35 de ani din țară sau din diasporă, șomeri etc., care vor beneficia, la fel, de formare și finanțare, dacă devin absolvenți ai cursurilor. Pilonul urmărește finanțarea a 2.500 de IMM-uri și crearea a 5.000 de joburi.

Înscrierile încep la 15 aprilie, iar finanţarea nerambursabilă este de până la 50.000 de euro/IMM. Potrivit ministrului economiei, Bogdan Ivan, domeniile încurajate de program sunt industria alimentară, electronică şi IT, industria prelucrării lemnului, producerea hârtiei şi cartonului. „Se pot finanţa: echipamente tehnologice, soluţii IT; cheltuieli pentru înfiinţarea firmei, cheltuieli pentru mobilier, birotică, utilităţi, salarii; tot ce înseamnă componentă de marketing online, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei şi cheltuieli aferente mijloacelor de transport, chiar şi a creditelor şi garanţiilor obţinute din partea băncilor”, a spus ministrul, citat de Agerpres. (C. Z.)