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Finanțare pentru energie  în agricultură

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Data: 12 Iunie 2026

Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol, industria alimentară și domeniul îmbunătăţirilor funciare va avea loc în perioada 15 iunie - 14 august, fiind disponibil un buget total de 265 de milioane de euro, a informat Ministerul Agriculturii. Solicitanţii pot depune mai multe proiecte, dacă investiţiile vizează locuri de producţie diferite, dar cu încadrarea în limita sumei de 20 de milioane de euro per beneficiar. (C.Z.)

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