Flux mare de refugiați la frontiera României cu Ucraina

Data: 01 Mar, 2022

Peste 70.000 de cetățeni ucraineni au intrat în România din 24 februarie şi până ieri, la ora 6:00, din care circa 33.000 se găsesc în prezent pe teritoriul ţării noastre, iar 373 au solicitat protecţia statului român, depunând cerere de azil, potrivit Guvernului de la Bucureşti. Ambasadorul britanic în România, Andrew Noble, s-a declarat impresionat de felul în care autorităţile şi poporul român au reacţionat în faţa crizei umanitare provocate de conflictul din Ucraina.

Cele mai mari fluxuri de refugiați se înregistrează la punctele de trecere a frontierei de la Siret, județul Suceava, Sighet, județul Maramureș, și Isaccea, județul Tulcea.

Ei sunt preluați de către ISU și transferați către locurile de cazare pentru perioadă mai îndelungată sau către aeroport şi gară cu microbuze puse la dispoziție de autoritățile locale sau de voluntari.

La Siret, ISU Suceava a fost contactat, la numărul de telefon 0758.232.029, de peste 200 de cetăţeni, fundaţii şi organizaţii care au exprimat dorinţa de a dona produse pentru ajutorarea refugiaţilor. Toate instituţiile implicate în gestionarea acestei situaţii sunt în legătură permanentă şi desfăşoară activităţi în mod integrat, pentru ca cetăţenii ucraineni să treacă mai uşor prin aceste momente, transmite administraţia locală.

Peste 400.000 de locuri de cazare pentru refugiaţi la nivel naţional pot fi asigurate de țara noastră, potrivit șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

„Noi avem locuri (...) care sunt, să zicem, introduse într-o bază de date, care depăşesc 400.000 de locuri în toată ţara, nu numai la zona de graniţă. Dar sunt incluse şi locuri în hoteluri, în cămine, în săli de sport şi aşa mai departe”, a declarat Arafat, duminică, la Isaccea. El a apreciat modul în care a fost organizată primirea refugiaţilor ucraineni la nivelul judeţului Tulcea.

„Aici, la Isaccea, diferenţa faţă de celelalte zone este că vin în etape, pentru că depind de sosirea bacului. (...) Aici, din ce am văzut, organizarea este foarte bine făcută, există corturi în interiorul punctului de frontieră (...) pentru păstrarea femeilor, copiilor, până sunt prelucrate actele. În afara punctului de frontieră, există un punct pentru stabilirea locurilor de cazare”, a precizat şeful DSU, citat de Agerpres.

Tot la Isaccea ar urma să fie instalată şi o a doua tabără pentru adăpostirea temporară a refugiaţilor, deoarece se așteaptă ca fluxul acestora să se mărească.

În sprijinul refugiaților, reprezentanți ai Baroului Suceava şi Uniunii Naţionale a Barourilor au transmis disponibilitatea de a oferi asistenţă juridică gratuită.

De asemenea, asociaţia Code for Romania a lansat Dopomoha.ro (Dopomoha înseamnă ajutor în ucraineană), o platformă în limba ucraineană în care se găsesc informații despre procedura de intrare în ţară, metodele de solicitare a azilului în România, drepturile şi obligaţiile persoanelor care intră în ţară, la ce resurse pot avea acces etc. (C. Z.)