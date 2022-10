Fotojurnalistul Vadim Ghirda, premiat pentru reportajele din Ucraina

În data de 8 octombrie, la Bayeux, în nord-vestul Franței, în cadrul celei de a 29-a ediții a „Prix Bayeux-Calvados-Normandie”, unul dintre cele mai prestigioase premii de jurnalism din Europa dedicate corespondenților de război, fotojurnalistul român Vadim Ghirda a fost recompensat cu Premiul publicului la „Prix Bayeux des correspondants de guerre“ pentru reportajele sale fotografice din Ucraina. El este considerat unul dintre cei mai buni fotografi de presă la nivel internațional.

În ultimul an, s-a făcut cunoscut publicului român, dar și european, mai ales datorită modului în care a acoperit, cu imagini, încă de la început, evenimentele în desfă­șurare în conflictul din Ucraina. Are o experiență de fotoreporter de peste 30 de ani şi a lucrat pentru agenția Associated Press. A câștigat premii importante în cariera sa: Premiul Asociației Naționale a Fotojurnaliș­tilor din SUA, Premiul Seminarului de la Atlanta pentru Fotojurnalism, multiple premii ale Associated Press sau Premiul Clarion, iar fotografiile sale au fost de mai multe ori clasate în topurile anuale ale celor mai mari publicații de presă.

„Prix Bayeux-Calvados-Normandie” se acordă anual, trofeele fiind decernate pentru categorii precum: fotografie, presă scrisă, radio, televiziune, televiziune format mare, tânăr reporter și imagine video.