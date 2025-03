Banii pentru voucherele de vacanță se vor vira pe card

Data: 01 Aprilie 2025

Suma de 800 de lei pe care statul o acordă în acest an ca vouchere de vacanţă va fi virată pe card, iar beneficiarul va completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează să contribuie cu încă 800 de lei la plata serviciilor turistice, conform proiectului privind Normele metodologice pentru acordarea voucherelor. Patronatele din turism susţin că tichetele de vacanţă ajută atât angajații, cât și economia, și au criticat reducerea la jumătate a cuantumului acestora.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat miercurea trecută în consultare normele de accesare a voucherelor de vacanţă, a anunţat ministrul de resort, Bogdan Ivan. „Am făcut întregul proces cât mai simplu posibil. Dacă îndeplineşti condiţiile prevăzute de lege, vei primi 800 de lei, sumă care va fi virată de angajatorul tău pe cardul de vacanţă. În premieră, vei completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care îţi asumi că vei contribui cu 800 de lei din fonduri proprii la cei 800 de lei cheltuiţi”, potrivit oficialului.

Deși reglementate încă din 31 decembrie 2024, prin așa-numita ordonanță-trenuleț, care prevede că bugetarii cu salarii de bază nete de până la 8.000 lei pot primi vouchere de vacanţă de 800 de lei, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, tichetele nu au putut fi acordate până acum, fiind lipsite de normele metodologice aferente.

„Până acum nu s-au dat vouchere de vacanţă, pentru că nu existau norme de aplicare. Propunerea noastră a fost, dacă tot s-au redus valoric, să nu punem presiune suplimentară nici pe angajat - să vină el întâi cu bani de acasă că o să deconteze cândva cineva - pentru că am făcut nişte studii interne şi am ajuns la concluzia că 85% din ei ar renunţa în condiţiile acestea. (...) Am obţinut să le punem banii pe card şi gata, să nu trebuiască să crediteze ei statul înainte”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican, după discuții între reprezentanți ai ministerelor Economiei, Finanţelor și Muncii, ai emitenţilor de tichete și ai ANAT. Voican a precizat că, prin virarea banilor pe card, nu se va pune presiune nici pe angajator, care nu va trebui să strângă facturi pentru a dovedi că au fost cheltuiţi 1.600 de lei, ci va fi suficientă acea declarație pe proprie răspundere privind contribuția personală a angajatului, de 800 de lei, care se adaugă celor 800 prin vouchere de vacanță.

Pe de altă parte, preşedintele ANAT, Alin Burcea, a atras atenţia că hotelierii de pe litoral vor resimţi reducerea cuantumului pentru tichete. „Guvernul a redus valoarea voucherelor de vacanţă, care au ajuns practic de 640 de lei (după scăderea din 800 de lei a 160 de lei CASS şi impozit pe venit, n.r.). Şi atunci foarte multe staţiuni se resimt. De exemplu, pe litoral 30% erau vouchere”, a spus Burcea, pentru Agerpres. (C. Z.)