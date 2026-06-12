Frecvență crescută a prezenței urșilor în zone locuite

Data: 18 Iunie 2026

Tot mai multe incidente grave generate de apariția urșilor în zonele locuite sau frecventate de turiști au fost semnalate în ultima lună. Legislaţia în vigoare oferă instrumentele necesare pentru a se interveni în situaţiile în care viața oamenilor este pusă în pericol. Numărul urşilor monitorizaţi în judeţele montane a crescut semnificativ în ultimul an. România va face demersuri la nivelul Comisiei Europene pentru scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate.

Pe Transfăgărăşan, pe raza comunei Arefu, Argeș, într-un camping, o turistă străină de 31 de ani a fost muşcată în zona antebraţului stâng de un urs, marţi. Doi bărbaţi din Caşinu Nou, Harghita, au fost atacați și răniţi, luni, de urs, în timp ce curăţau un izvor folosit pentru adăparea animalelor. Săptămâna trecută, un urs a devastat șapte case nelocuite din Bisoca, Buzău, și a intrat într-o a opta în care locuia o femeie în vârstă.

La sfârșitul săptămânii trecute, o ursoaică și puii săi au pătruns de două ori într-o casă din Buşteni, Prahova, reuşind de fiecare dată să ajungă la frigider şi să se hrănească. Situația a fost evaluată ca fiind una cu grad ridicat de pericol, iar ursoaica a fost împuşcată. Acestor grave incidente recente li se adaugă cel din 6 iunie în care un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața în zona localităţii Prod, Sibiu.

În Neamț, unde s-au înmulțit avertizările privind prezenţa unor urşi în Grinţieş, Bicaz Chei, Poiana Teiului, Borca şi Piatra Neamţ, prefectul judeţului, Maria Apostol, a cerut primarilor, în calitate de conducători ai echipelor de intervenţie, să ia măsuri „ferme, rapide şi curajoase” pentru siguranţa cetăţenilor. Într-o ședință pe acest subiect, s-a reiterat faptul că legislaţia oferă instrumentele necesare pentru se a interveni gradual sau direct în situaţiile în care se constată că există un pericol pentru oameni.

În Harghita, numărul apari­țiilor de urşi a crescut semnificativ, iar în Odorheiu Secuiesc alertele sunt aproape zilnice. „În majoritatea situaţiilor se optează pentru alungarea ursului sau a grupului de urşi. Însă, în cazul unuia care pune în pericol siguranţa cetăţenilor (…), echipa poate decide extragerea exemplarului”, a declarat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a Primăriei Odorheiu Secuiesc, Zörgő Noémi. Datele transmise Agerpres de Inspectoratul de Jandarmi Harghita indică o amplificare a fenomenului. De la începutul anului, au fost 220 de apeluri privind urşii (față de 68 în aceeaşi perioadă din 2025), cele mai multe, 106, între 22 mai și 9 iunie.

România are între 10.600 şi 12.700 de urși, potrivit unui studiu publicat în decembrie 2025. În opinia specialiștilor, efectivul optim pentru țara noastră ar fi de 4.000 de urși. În aceste condiții, auto­ritățile de la București vor să scoată ursul brun de pe lista speciilor protejate și fac demersuri în acest sens la Comisia Europeană. (C.Z.)