Gesturi de bunătate pentru sute de copii

Data: 23 Dec, 2021

Peste 900 de copii din judeţul Bistriţa-Năsăud, proveniţi din familii defavorizate sau aflaţi în grija statului, au primit cadouri, în aceste zile, prin intermediul unei asociații care a organizat nu mai puţin de trei campanii de donații. Potrivit președintei asociației, răspunsul comunității la apelurile de a dona a fost copleșitor, dovadă că pandemia i-a făcut pe oameni mai empatici, mai generoși și mai puțin indiferenți.

În luna decembrie, sediul asociaţiei Impact din Bistriţa, cu o experienţă de 13 ani în proiecte de voluntariat, s-a transformat într-un depozit colorat, plin cu pungi şi cutii de cadouri. Printre pachete, reporterul Agerpres a găsit-o şi pe preşedinta asociaţiei, Diana Moldovan, etichetând cutii şi extrem de bucuroasă că, în pofida vremurilor pandemice, empatia şi generozitatea oamenilor nu au scăzut, ba dimpotrivă.

„Numărul de beneficiari s-a triplat, pentru că am avut şi sprijinul şcolilor şi grădiniţelor, care ne-au dat curaj să adăugăm pe listă şi alte comune, pe lângă cele patru-cinci pe care noi le aveam în vizor. (...) Asta ar fi concluzia mea - că pandemia ne-a făcut mai empatici. Am pornit cu emoţie, nu ştiam la ce să mă aştept, nu ştiam care o să fie feedbackul din partea donatorilor, pentru că mulţi am pierdut oameni dragi sau s-a întâmplat să trecem noi prin boală, şi nu mai aveam pulsul, nu mai ştiam care este nivelul de empatie al comunităţii, dar (răspunsul, n.r.) m-a surprins peste măsură”, a declarat Diana Moldovan pentru Agerpres.

În prima campanie au fost pregătite pachete cu dulciuri pentru 300 de copii din centre de plasament, case familiale şi centre şcolare pentru educaţie incluzivă din Bistriţa, Beclean, Năsăud, Teaca şi Ilişua, iar o parte dintre ele au ajuns la cei mici chiar de Moş Nicolae.

A doua campanie, „Turneul binelui”, a constat în oferirea de haine de iarnă pentru 290 de copii din mediul rural, lista de beneficiari fiind întocmită cu sprijinul cadrelor didactice din comune.

Pentru cea de-a treia campanie, „Dragă Moş Crăciun, îmi doresc...”, asociaţia a ales ca, în acest an, cadourile pentru cei 350 de beneficiari să fie sub formă de produse de igienă (săpun, gel de duş, pastă şi periuţă de dinţi), la care să fie adăugate fie dulciuri, fie o jucărie, fie chiar o carte, în funcţie de preferinţele donatorilor. Toate aceste cadouri au ajuns înainte de Crăciun la copii din judeţul Bistriţa-Năsăud, în special din mediul rural, cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani, prin intermediul ajutoarelor Moşului, adică al dona­torilor și voluntarilor.

Cea mai mare dorinţă a Dianei Moldovan pentru aceste sărbători de iarnă este aceeaşi cu care îşi încheie fiecare mesaj postat pe pa­gina de socializare unde a interacţionat cu donatorii şi a anunţat fiecare pas din cele trei campanii derulate: „Dă, Doamne, un Crăciun fără copii trişti!” (C. Z.)