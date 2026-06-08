Grădină de la Castelul Windsor deschisă vizitatorilor

O grădină istorică de la Castelul Windsor, situată în afara Londrei şi transformată după viziunea regelui Charles al III-lea faţă de natură, inspirată de planeta Venus, va fi deschisă vizitatorilor la jumătatea lunii iulie, informează DPA. Utilizată prima dată ca grădină în anii 1820, în timpul domniei regelui George al IV-lea, fosta Grădină a Terasei de Est, recent reproiectată şi redenumită Venus, reflectă pasiunea regelui Charles pentru modelele din natură.

„După aproximativ 18 luni de lucrări minuţioase de renovare, suntem încântaţi să deschidem Grădina Venus pentru vizitatori în această vară, marcând astfel începutul unui nou capitol important în istoria de 200 de ani a grădinii”, a declarat Adam Scott, managerul grădinilor şi pepinierelor de la Castelul Windsor.

Zona, deschisă publicului doar în mod sporadic de-a lungul istoriei sale, le va oferi de acum înainte turiştilor ocazia de a se bucura de priveliştile impresionante ale faţadei estice a castelului. Accesul la Grădina Venus este inclus în biletul standard pentru vizitarea Castelului Windsor, între 16 iulie şi 13 septembrie 2026, fără costuri suplimentare.