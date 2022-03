Greva de la STB a costat 16 milioane de lei

Data: 24 Mar, 2022

O evaluare finală arată că pierderile totale ale Societăţii de Transporturi Bucureşti în urma celor cinci zile de grevă din ianuarie sunt în jur de 16,6 milioane de lei, iar recuperarea sumei va fi solicitată în instanţă, potrivit directorului general al STB, Adrian Criţ. În altă ordine de idei, Criţ a precizat că au început să se facă angajări la STB, fiind aduse câteva zeci de persoane. „Am început să angajăm. În primul rând, am angajat vatmani, am angajat şoferi de troleibuz, acolo unde avem deficit de personal”, a spus acesta. (C. Z.)