Încă 100.000 de vize pentru lucrători străini 

Data: 13 Decembrie 2022

Executivul a stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi în 2023, număr similar celui din acest an, a anunţat Ministerul Muncii. Decizia a avut în vedere acoperirea deficitului de forţă de muncă în construcţii, restaurante, protecţie şi pază, transporturi de mărfuri etc. În perioada ianuarie - iulie 2022, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a înregistrat 189.338 de posturi vacante pentru care nu a existat forţă de muncă disponibilă. (C. Z.)