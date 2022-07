Data: 21 Iul, 2022

Lotul 2, Mizil - Pietroasele, al secţiunii de autostradă Ploieşti- Buzău va intra în execuţie la 11 august, iar constructorul, o asociere bulgaro-română, are la dispoziţie 20 de luni şi peste 1,24 de miliarde de lei (fără TVA) pentru a construi acest lot, a anunţat ministrul transporturilor, Sorin Grin­deanu. Segmentul Mizil - Pietroasele are 28,35 kilometri și este primul din cele 13 loturi ale A7 (autostrada Moldova) care vor fi construite între Ploieşti şi Paşcani (320 km) cu finanţare asigurată de PNRR. (C. Z.)