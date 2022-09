Data: 19 Sep, 2022

Noul an şcolar a început joi, 15 septembrie, în Bulgaria, unde aproape 717.000 de elevi s-au întors în sălile de clasă. Pentru combaterea abandonului școlar, a fost creat un mecanism prin care 1.222 de echipe cu 18.244 de experţi se asigură că toţi copiii de vârstă şcolară participă la cursuri. Din acest an, toate procesele din educaţie vor fi digitalizate. Sistemul include registre electronice şi dosare personale pentru toţi elevii, scrie agenția bulgară BTA. (C. Z.)