Inflația sub 10% în octombrie 2023

Data: 27 Oct, 2022

Analiştii Asociaţiei CFA România estimează că rata inflaţiei ar putea scădea sub nivelul de 10%, începând din octombrie 2023, în timp ce creşterea PIB real pentru acest an este estimată la 4%, iar deficitul bugetar la 6,1%. În ceea ce priveşte cursul de schimb, peste 81% dintre participanţii la sondaj anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, la valoarea medie peste 6 luni de 5,0117 lei/euro, iar peste 12 luni de 5,0797 lei/euro. Totodată, 72% dintre membrii asociației anticipează diminuarea preţurilor proprietăţilor rezidenţiale din marile oraşe, în timp ce 78% dintre participanţi consideră aceste preţuri supraevaluate. (C. Z.)