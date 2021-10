Inflație de 6,3% în septembrie

Data: 13 Oct, 2021

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,3% în luna septembrie 2021, de la 5,3% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, mărfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Conform INS, preţurile de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2020 - septembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020) au crescut cu 3,6%. Prognoza de inflație a BNR pentru finalul acestui an este de 5,6% pe an. (C. Z.)