Instrucție militară pentru civilii și rezerviștii polonezi

Data: 12 Decembrie 2022

Armata poloneză are în vedere să convoace anul viitor circa 200.000 de civili, rezervişti și voluntari care să primească instrucţie militară în cazărmi, relatează EFE. Armata poloneză are în plan să-şi crească efectivele totale până la 250.000 de membri, faţă de circa 110.000 în prezent, și oferă programe de instrucţie militară şi de tehnici de supravieţuire tuturor doritorilor cu vârste între 18 şi 65 de ani. (C. Z.)