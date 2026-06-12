Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional, printr-un ordin semnat, la 12 iunie 2026, de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, Ir
Interes pentru produsele second-hand
Aproximativ 62% dintre românii din mediul urban au cumpărat cel puţin un produs second-hand în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, preluat de Agerpres. Hainele şi accesoriile reprezintă cea mai cumpărată (de 71% dintre respondenți) categorie de produse second-hand, urmate de încălţăminte (32%), cărţi, jocuri şi jucării (31%), electronice şi telefoane (23%). Conform cercetării, 52% dintre cumpărători consideră achiziţiile SH o decizie practică, 30% sunt mândri de această alegere şi o recomandă, iar 17% preferă să nu vorbească despre astfel de cumpărături. (C.Z.)