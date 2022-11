Investigație la băncile care participă la calculul ROBOR

Data: 03 Noi, 2022

Consiliul Concurenţei desfășoară o investigație la mai multe bănci implicate în modul de stabilire a indicelui ROBOR. „Băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul. S-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară”, declara, în luna august, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a confirmat existența controlului, care a început marți dimineață și se face și cu colaborarea BNR. „În mod normal nu se află de operaţiunile noastre decât ulterior desfăşurării controalelor. (…) Este doar un control, nimeni nu e vinovat până nu dovedim că e vinovat”, a declarat Chiriţoiu, într-o emisiune la TVR Info, potrivit Agerpres.

El a subliniat că nu nivelul unui preţ este problema, ci dacă a fost format prin înțelegeri între actorii de pe piață. Potrivit lui Chirițoiu, orice companie care încalcă Legea concurenţei riscă o amendă de maximum 10% din cifra de afaceri. „Dacă preţul, mare, mic, cum este el, rezultă din forţele pieţei, din punct de vedere concurenţial este ok. Nu înseamnă că este bine din punctul de vedere al consumatorului, poate fi greu de suportat, dar nu înseamnă că este anticoncurenţial. Noi verificăm dacă sunt acţiuni anticoncurenţiale, dacă sunt înţelegeri între actorii de pe piaţă”, a spus preşedintele instituției.

Chiriţoiu a amintit că a mai existat o investigaţie de acest fel acum 15 ani, după prăbuşirea unei mari instituţii financiare americane, care a generat probleme pe plan mondial. „E foarte important de spus: creşterile de preţ nu sunt automat un lucru anticoncurenţial. Ele pot fi justificate de anumite evoluţii economice. Ce este ilegal, incorect este să faci lucruri peste, să profiţi de un anumit context economic ca să creşti preţuri”, a explicat el.

Referitor la creditele legate de IRCC, peste câteva luni se va simți o creştere-şoc a dobânzilor. „Şi eu am trecut la IRCC. Până acum am dormit în front şi am rămas la ROBOR, abia în primăvară am trecut la IRCC. IRCC va ajunge şi el la nivelul acesta (al ROBOR, n.r.) peste câteva luni şi, evident, să creşti de la dobânzi de 5% la 8-9% va fi un şoc”, a arătat oficialul.

Indicele ROBOR la 3 luni, de care depinde costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns, ieri, 2 noiembrie, la 8,20% pe an. La începutul anului, ROBOR la 3 luni era 3,02%.

ROBOR este calculat de către o entitate independentă, împuternicită de BNR, în funcție de dobânzile la care cele zece bănci care participă la procesul de calcul se împrumută între ele. Acestea sunt Banca Intesa Sanpaolo, BCR, BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank - Sucursala Bucureşti, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit. (C. Z.)