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Iran acuză NATO de complicitate

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Data: 29 Iunie 2026

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de SUA şi Israel, ca reacție la declaraţiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre misiunile de zbor americane sprijinite de Italia și România, transmite AFP. Rutte „a desemnat în mod explicit Italia şi România drept participante la agresiunea împotriva Iranului”, a scris el pe X. În Italia, Ministerul Apărării a con­damnat afirmațiile șefului NATO, atenționând că Roma a permis SUA să folosească baze doar pentru zboruri tehnice şi logistice. (C.Z.)

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