Italia a pierdut 1,9 milioane de locuitori în ultimii 10 ani

Criza demografică se accentuează în Italia, în contextul în care în 2024 numărul naşterilor a atins un minim fără precedent, migraţia s-a accelerat şi populaţia a continuat să scadă, conform datelor anun­țate de Biroul naţional de statistică ­ISTAT, transmite Reuters.

Natalitatea în scădere continuă este considerată deja o urgenţă naţională, dar în pofida promisiunilor că va deveni o prioritate făcute de premierul Giorgia Meloni şi de guvernele anterioare, prăbuşirea nu a fost oprită. În 2024, Italia a înregistrat cu 281.000 mai multe decese decât naşteri, iar populaţia a scăzut cu 37.000 de persoane, ajungând la 58,93 milioane, tendinţă negativă ce se menţine de un deceniu. Din 2014 şi până în 2024 populaţia Italiei s-a diminuat cu aproape 1,9 milioane de oameni - mai mulţi decât numărul de locuitori din Milano, cel de-al doilea oraş ca mărime al ţării, sau decât locuitorii din regiunea Calabria.

Cei 370.000 de copii născuţi în 2024 marchează al 16-lea an consecutiv de declin şi reprezintă cel mai mic număr de naşteri înregistrat de la unificarea Italiei în 1861, fiind cu 2,8% mai mic decât în 2023 şi cu 35,8% mai mic decât în 2008 (ultimul an în care Italia a avut o creştere a natalității). Rata fertilităţii, numărul mediu de copii pe care-i naşte fiecare femeie, s-a prăbușit la 1,18 copii/femeie, cu mult sub rata de 2,1 necesară pentru o populaţie stabilă. Recordul negativ anterior era de 1,19 copii/femeie, în 1995.

În plus, anul trecut s-au mutat în afara țării 191.000 de cetăţeni italieni, cu 20% mai mulţi faţă de anul 2023. Străinii au reprezentat 9,2% din totalul populaţiei în 2024, adică 5,4 milioane de persoane (+3,2% față de 2023). (C. Z.)