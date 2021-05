Italia repornește turismul la mijlocul lui mai

Data: 10 Mai, 2021

Premierul Italiei Mario Draghi a anunţat că se aşteaptă la redeschiderea turismului la mijlocul lunii mai, când vor fi permise călătoriile între regiuni și va fi operaţional un pașaport verde italian, transmite Reuters. Draghi este sub presiune pentru a salva sectorul turismului, care în Italia are 4,2 milioane de angajați şi generează 13% din PIB-ul celei de-a treia economii a Europei. Italia a avut anul trecut doar 25,5 milioane de vizitatori străini, un declin de peste 60% faţă de cei 65 de milioane de turişti din 2019. (C. Z.)