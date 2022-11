Italia vrea să împartă povara migranților și cu alte țări UE

Data: 14 Noi, 2022

Soarta a 234 de migranţi aflați de aproape trei săptămâni pe mare, pe nava umanitară Ocean Viking, a declanșat o adevărată furtună diplomatică între Franța și Italia. Nava, care a așteptat zile în șir undă verde pentru a acosta în Italia, a fost primită, în cele din urmă, în portul francez Toulon. Oficialii francezi au criticat „comportamentul inacceptabil” al autorităţilor italiene, în timp ce noul guvern de la Roma cere solidaritate din partea statelor UE în privința migranţilor.

Migranții de pe Ocean Viking sunt doar câțiva dintre zecile de mii de nord-africani care încearcă anual să traverseze Mediterana în bărci improvizate pentru a ajunge în Europa. Mulți nu reușesc și pier, iar alții sunt salvați de navele unor ONG-uri umanitare. Italia este destinația lor preferată, aici sosind în acest an peste 88.000 de persoane, o creștere puternică față de cei 56.000 înregistrați în 2021 şi 30.400, în 2020, potrivit Ministerului de Interne italian.

În ultimele săptămâni, care coincid cu venirea la putere a noului guvern de dreapta italian, mai dur în privinţa politicii migratorii, patru nave umanitare cu refugiați au fost ținute în largul unor porturi din sudul Italiei, fără a primi permisiunea de acostare. Potrivit guvernului de la Roma, ţărilor de pavilion ale acestor nave le revine responsabilitatea primirii migranţilor. „La bordul acestor nave nu sunt naufragiaţi, ci migranţi”, a declarat premierul italian Giorgia Meloni, după ce oficialii francezi au spus că, în virtutea dreptului internaţional, „când o navă cere să acosteze cu naufragiaţi la bord, portul cel mai apropiat este cel care trebuie să o primească”, adică Italia.

După mai multe zile sau chiar săptămâni pe mare, trei dintre navele de salvare - Rise Above a ONG-ului german Lifeline, nava sub pavilion german Humanity 1, a organizației SOS Humanity, și Geo Barents, aparținând Medecins sans Frontieres, sub pavilion norvegian - au obţinut autorizaţia de a acosta în porturi italiene.

În schimb, Ocean Viking al SOS Mediterranee, sub pavilion norvegian, nu a fost primită în Italia. „În faţa tăcerii asurzitoare a Italiei”, organizația a cerut Franţei să ofere un port pentru acostare. Parisul a acceptat, în mod „excepţional”, nava, dar a anunțat că, în semn de protest, a decis să suspende cu „efect imediat” primirea planificată, în virtutea mecanismului european privind migranții, a 3.500 de refugiaţi aflaţi în Italia.

Ministrul de interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a replicat că nu înțelege decizia Parisului de a se răzbuna pe Roma, în condițiile în care „Italia a primit 90.000 de migranți numai în acest an”.

Vicepremierul şi ministrul infrastructurii din Italia, Matteo Salvini, a declarat, la rândul lui, că este momentul să fie oprit traficul nu doar de persoane, din Mediterana, „ci şi de arme şi droguri, care este legat de traficul de fiinţe umane”. (C. Z.)