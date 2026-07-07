Turiştii care vor ajunge în Oltenia de sub Munte au la dispoziţie un nou traseu pentru drumeţii, între comuna Vaideeni şi satul Urşani din oraşul Horezu, bucurându-se astfel de natură, dar şi de poveşti
Jalon atins la construcția de creșe
Creşele finanţate prin PNRR vor fi gata până la 30 august, iar programul „Sfânta Ana” de construcţie a acestora va continua şi după această dată din fonduri guvernamentale, a declarat ministrul interimar al dezvoltării, Cseke Attila, la Petroşani, unde a inaugurat a 84-a creşă din program. „Ne vom atinge jalonul pe care ni l-am propus, de 110 creşe - din care 80 pe grant, pe nerambursabil, şi 30 sunt pe fonduri rambursabile. (...) Programul va continua în mod cert şi după 30 august pe finanţarea naţională”, a arătat oficialul. (C.Z.)