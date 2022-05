Jumătate de milion de polițe RCA devin nule pe 11 mai

Data: 04 Mai, 2022

Toate poliţele RCA emise de societatea City Insurance încetează de drept în data de 11 mai 2022, chiar dacă perioada de valabilitate a acestora depăşeşte data menţionată, a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceasta înseamnă că aproape 500.000 de șoferi trebuie să încheie o nouă asigurare, la un alt asigurător, până în 11 mai. În caz contrar, riscă să plătească o sumă între 1.000 şi 2.000 de lei, cât este amenda pentru circulația cu o mașină fără asigurare RCA.

Termenul de 11 mai derivă din faptul că Tribunalul Bucureşti a admis deschiderea procedurii de faliment în cazul societăţii SAR City Insurance SA în data de 9 februarie 2022, iar, conform legii, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societate încetează de drept.

Șoferii ale căror contracte de asigurare încetează automat în 11 mai 2022 pot solicita returnarea părţii din prima de asigurare proporţională cu perioada de valabilitate rămasă în vigoare. Spre exemplu, persoana care are o poliţă City Insurance încheiată pe o perioadă de un an și care ar fi expirat la 11 septembrie 2022 are dreptul la returnarea unei treimi din valoarea primei plătite (proporţional cu cele 4 luni din 12 rămase în vigoare). Clienţii City Insurance pot solicita returnarea părţii din primă şi înainte de termenul de 11 mai, dacă decid denunţarea poliţei din proprie iniţiativă.

Conform Fondului de Garantare a Asiguraţilor, la data de 11 mai 2022, când se va produce denunţarea automată a contractelor de asigurare, vor mai fi în vigoare 498.255 de poliţe de asigurare RCA emise de City Insurance. (C. Z.)