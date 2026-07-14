După ce a înregistrat un număr-record de vizitatori - între 2005 şi 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane -, capitala Austriei dublează taxa turistică pentru a creşte
Liberă trecere între Gibraltar și Spania
Miercurea trecută au fost ridicate controalele vamale la frontiera între enclava britanică Gibraltar şi Spania, în urma unui acord care simplifică viața a mii de spanioli și britanici, scrie AFP. Acordul semnat marţi între Bruxelles şi Londra, după ani de negocieri, aliniază Gibraltar la spaţiul Schengen. În Gibraltar, teritoriu britanic cu 40.000 de locuitori, intră zilnic circa 15.000 de spanioli, adică jumătate din mâna sa de lucru. (C.Z.)