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Liberă trecere între Gibraltar și Spania

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Data: 20 Iulie 2026

Miercurea trecută au fost ridicate controalele vamale la frontiera între enclava britanică Gibraltar şi Spania, în urma unui acord care simplifică viața a mii de spanioli și britanici, scrie AFP. Acordul semnat marţi între Bruxelles şi Londra, după ani de negocieri, aliniază Gibraltar la spaţiul Schengen. În Gibraltar, teritoriu britanic cu 40.000 de locuitori, intră zilnic circa 15.000 de spanioli, adică jumătate din mâna sa de lucru. (C.Z.)

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