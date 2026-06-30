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Lifturi în blocurile cu 4 etaje

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Data: 02 Iulie 2026

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, ca for decizional, proiectul de lege privind programul „Lift pentru viaţă”, care creează cadrul normativ necesar în ceea ce privește dotarea cu ascensor a condominiilor fără lift cu trei sau mai multe nivele. Vor fi exceptate de la prevederile legii blocurile clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice și cele în clasa de risc seismic RsI sau RsII.

Finanţarea se asigură prin fonduri europene, fonduri ale Ministerului Dezvoltării, din bugetele locale etc. (C.Z.)

 

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