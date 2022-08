Locuri de muncă în ţară şi străinătate

Data: 12 Aug, 2022

La nivel naţional sunt disponibile peste 40.000 de locuri de muncă, cele mai multe fiind destinate muncitorilor necalificaţi şi lucrătorilor comerciali, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Angajatorii au declarat la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă un număr de 2.317 pentru persoanele cu studii superioare (inginer, programator, referent, economist, profesor etc.), 8.157 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de vânzări etc.) şi 9.865 pentru cei cu studii profesionale (lăcătuş mecanic, sudor, electrician, şofer profesionist etc.).

Alte peste 20.000 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/ gimnaziale (muncitor necalificat în construcţii şi în industria confecţiilor etc.).

Românii pot opta însă şi pentru joburi în afara ţării, în Spaţiul Economic European, prin intermediul reţelei Eures România. Sunt disponibile 256 de locuri de muncă în ţări precum Belgia (ospătar, muncitor necalificat în agricultură), Norvegia (tehnician dentar, instalator sanitar, sticlar etc.), Olanda (muncitori în agricultură, sere de flori şi legumicultură). În Germania şi Polonia se oferă locuri de muncă în curierat, în învăţământul preşcolar, respectiv în producţie (asistent producţie, operator maşină CNC, lăcuitor/ vopsitor, lăcătuş etc.).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES şi pot solicita consultanţă specialiştilor din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. (O. N.)