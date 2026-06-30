Mai multe locuri de cazare pe litoral

Data: 02 Iulie 2026

Numărul unităţilor de cazare clasificate de pe litoralul românesc a crescut cu aproape 10%, ajungând în acest an la 5.386 (față de 4.896 în 2025), iar capacitatea de cazare a depăşit 156.000 de locuri, potrivit unei analize realizate de un tur-operator pe baza datelor Ministerului Economiei, consemnată de Agerpres. „După o uşoară scădere înregistrată în 2025, când au fost înregistrate 154.300 de locuri de cazare, numărul locurilor disponibile în structurile clasificate în acest an a crescut cu aproape 2%, ajungând la 156.366”, se arată în analiza realizată de BIBI Touro­perator.

Datele indică o creștere a in­vestițiilor în segmentul all inclusive, având în vedere că 70 de hoteluri, cu peste 15.000 de locuri de cazare, oferă astfel de servicii, comparativ cu cele 54 din sezonul trecut.

Tarifele sunt, în general, comparabile cu cele din 2025 sau majorate cu maximum 10%, hotelierii mizând și pe campanii promoţionale şi oferte last minute, cu reduceri de până la 33%. Mamaia, Eforie Nord şi Venus rămân cele mai căutate destinaţii de pe litoral, cumulând 55% din totalul rezervărilor. În ceea ce priveşte calitatea plajelor, litoralul dispune de cinci plaje certificate Blue Flag: două în Mamaia Nord, două în Eforie şi una în Olimp, iar o a şasea, în Eforie Sud, este în curs de certificare.

Reprezentanţii din turism se așteaptă la un sezon dificil. „Pentru industria turismului, 2026 seamănă cu o «jumătate de pandemie». Dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50%, în acest sezon efectele reducerii voucherelor de vacanţă şi ale măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25%”, a declarat Adrian Voican, preşedintele BIBI Group4Travel, potrivit Agerpres. (C.Z.)