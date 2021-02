Mai mulți bani pentru școlile din rural

Data: 16 Feb, 2021

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, s-a declarat mulţumit de bugetul alocat învățământului în acest an, menţionând că suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decât cea de anul trecut. În aceste condiții, se va majora în medie cu 25% costul standard per elev destinat cheltuielilor materiale, cu precizarea că procente mai mari vor fi direcţionate către şcolile din mediul rural, a spus ministrul, la un post tv. Cîmpeanu a subliniat că, pentru prima dată, din bugetul de stat vor fi decontate bursele elevilor, în valoare de 536 de milioane de lei, dar şi naveta elevilor, integral. (C. Z.)