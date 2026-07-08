Majoritatea românilor a experimentat fraudele online

Data: 16 Iulie 2026

Şase din zece români cu vârsta de peste 50 de ani s-au confruntat cu cel puţin o tentativă de fraudă online, potrivit unui studiu prezentat de către preşedinta Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă (IRIA), Alexandra Dobre, care a subliniat că escrocheria online „a devenit o realitate cu care mulţi cetăţeni se întâlnesc în ziua de astăzi”. Majoritatea tentativelor de fraudă sunt prin telefon, arată specialiștii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

„Tehnologia face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Aţi văzut, deja folosim foarte mult Whatsappul, aproape că ne putem muta jobul în maşină sau în autobuz, pentru că dăm mailuri de pe telefon, facem conferinţe de pe telefon, facem plăţi de pe telefon, din a­plicaţii, avem apeluri video sau teleconferinţe pe WhatsApp.

A­proa­pe totul s-a mutat în mediul online, motiv pentru care evident au apărut şi foarte multe riscuri, şi una dintre cele mai mari provocări este legată de fraudele online. (...) Peste 60% dintre ro­mânii de peste 50 de ani spun că au trecut prin cel puţin o tentativă de fraudă şi doar 37% declară că nu au experimentat nici un tip de fraudă. Aceste cifre schimbă perspectiva, pentru că nu mai este o excepţie frauda online”, a afirmat Alexandra Dobre, care a prezentat cercetarea la o dezbatere pe tema metodelor de fraudă digitală, organizată marți de ING Bank România, în parteneriat cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică şi Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

Studiul mai arată că seniorii cunosc, în medie, şapte dintre cele 13 tipuri de fraude analizate şi ajung să experimenteze 2,1 tipuri de înșelăciuni online. Cea mai activă digital este categoria 50-59 de ani: 97% dintre aceştia folosesc internetul, 95% Whatsapp, 89% aplicaţiile bancare, 85% fac plăţi online. Aceasta este și categoria care raportează cea mai mare medie a fraudelor experimentate, respectiv 2-2,6, comparativ cu 1,3 la cei de peste 70 de ani. „Concluzia este una simplă: cu cât folosim mai mult tehnologia, cu atât avem nevoie de competenţe digitale mai solide”, a menţionat reprezentanta IRIA, potrivit Agerpres.

O altă constatare a întâlnirii a fost că frauda online a devenit o industrie, „cu adevărat specia­li­zată”, cu infractori cibernetici care deţin organizații dotate cu departamente de call-center, recrutare şi IT, a menționat Alin Becheanu, responsabil de prevenirea și moni­torizarea fraudelor la ING Bank. La dezbatere, Mihai Rotariu, coordonator al Direcţiei Comunicare, Marketing şi Media din cadrul DNSC, a remarcat că, în ultimii ani, în topul escrocheriilor raportate la DNSC sunt cele de phishing, metodă care folosește un link trimis „prin SMS, prin mesaj de social media, prin e-mail şi aşa mai departe, link care ne redirec­ţionează către un site controlat de atacatori”, iar majoritatea tentativelor de fraudă se fac prin telefon. (C.Z.)